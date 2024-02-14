Они опубликовали соответствующие снимки.

Украинские партизаны обнаружили на боевом дежурстве в Московской области советский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска".

Снимки и местоположение ЗРПК опубликованы в Telegram-канале партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш". По их данным, российские захватчики расположили его в поселке Ильинское-Усово, он находится в активном состоянии на боевом дежурстве.

"Противник продолжает наращивать противовоздушную оборону в глубине Российской Федерации. В ход пошли даже старые советские системы 80-х годов 20 века. Причина этого - успешные удары по военным объектам неизвестных дронов", - добавили члены движения.

Атаки дронов по России: последние новости

Как известно, беспилотные летательные аппараты систематически атакуют военные объекты на территории Российской Федерации. Дроны долетали до Москвы и Ленинградской области, из-за чего российские власти были вынуждены усилить защиту неба.

В начале месяца под атакой дронов оказались Белгородская и Волгоградская облести, в последней загорелся нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

Также в феврале БПЛА атаковали Ильский и Афипский нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае, а также нефтебазу в Орловской области.

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