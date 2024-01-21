Атака дронов целую ночь наблюдалась в нескольких российских областях.

В Ленинградской области РФ загорелся крупный газовый терминал компании "Новатэк", который принадлежит другу российского президента Владимира Путина Геннадию Тимченко.

Как отметил журналист Денис Казанский, пожар начался из-за прилета беспилотника.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в порту Усть-Луга произошел пожар, персонал эвакуировали, но причину происшествия российский чиновник не уточнил.

Пр этом, российский телеграм-канал "Осторожно, новости" сообщал, что жители Кингисеппа слышали звуки пролетающих беспилотников. А местное питерское издание "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники сообщило, что в ночь на 21 января незадолго до пожара в Усть-Луге российские силы ПВО "засекли два БПЛА, летящих в сторону Петербурга".

Издание добавило, что при подлете к городу беспилотники изменили курс и полетели в сторону Кингисеппского района и атаковали газохранилище "Новатэк".

При этом ни власти области, ни российское минобороны причину ЧП пока не назвали.

Уже утром Дрозденко заявил, что спасатели доложили о локализации возгорания на терминале "Новатэк" в порту Усть-Луга. "Уровень пожара понижен до 2", - написал он.

Отметим, что в ночь на 21 января произошло еще несколько дроновых атак на российские области. Так, вчера поздно вечером минобороны РФ утверждало, что средства ПВО сбили украинский "беспилотный летательный аппарат самолетного типа" над Орловской областью. Там сказали, что целью дрона были некие объекты на территории области, но не уточнили какие.

А уже ближе к ночи российское минобороны заявило, что средства ПВО сбили еще один украинский беспилотник, но уже над Смоленской областью. А уже ночью минобороны РФ сообщило о якобы второй атаке беспилотников на область и заявило об уничтожении трех дронов.

Смоленская область находится к западу от Москвы и граничит с территорией Беларуси.

Кроме того, ночью власти Тульской области сообщили, что регион подвергся атаке украинских беспилотников. В местных пабликах размещали видео, на которых в Туле видна вспышка, за ней сильный взрыв.

Нападения украинских дронов на территорию РФ

Впервые Ленинградская область РФ была атакована украинскими дронами 18 января. До сих пор самой северной и удаленной от Украины точкой официально называли Псковскую область. Позже стало известно, что эта атака была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны.

Вас также могут заинтересовать новости: