Россия не имеет возможности полноценно обеспечивать свою армию необходимым количеством не то, что новой, а даже восстановленной после хранения техникой.

На днях появилось видео, на котором была запечатлена батарея российских 2К22 ЗРПК "Тунгуска", из которых ни одна не была боеспособной.

По словам военно-политического обозевателя Александра Коваленко, примечательным моментом в этом видео было то, что до отправки этих ЗРПК в зону боевых действий, они проходили капитальный ремонт.

"Из видео можно было сделать вывод, что в перечень проблем ЗРПК входили двигатель, подвеска, трансмиссия, блок командира, электроника. И, в целом, это нормально", - написал он.

Видео дня

Коваленко утверждает, что по состоянию на сегодня Россия не имеет возможности полноценно обеспечивать свою армию необходимым количеством не то, что новой, а даже восстановленной после хранения техникой. Причина - деградация всех технических и технологических процессов.

"Россия не имеет возможности полноценно обеспечивать свою армию необходимым количеством техники. Что такое необходимое количество? Это не только полная компенсация потерь, но и создание резерва за пределами линии боесоприкосновения. Это полная штатная комплектация каждого подразделения, принимающего участие в боевых действиях и отсутствие дефицита того или иного типа техники", - отметил эксперт.

По его словам, средства ПВО - одни из наиболее трудоёмких и проблемных по восстановлению после долговременного хранения среди всех типов техники.

"Одно дело вернуть к жизни буксируемую гаубицу, другое - ЗРК или РЭБ. Это совсем иного порядка трудозатраты и уровень профессионализма персонала. И именно качество восстановления 2К22 ЗРПК "Тунгуска" как нельзя лучше показывает уровень деградации выше упомянутых технической и технологической компонент. Российский ВПК все больше ограничивается восстановлением примитивной техники, а со сложной - всё больше проблем", - добавил он.

Оккупанты пожаловались на неисправную батарею ЗРПК Тунгуска - детали

Российские оккупанты пожаловались на получение целой батареи нерабочих зенитно-ракетных пушечных комплексов "Тунгуска", обвинив во всем министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Вот вся наша батарея, вот 6 "Тунгусок", из которых по факту, в данный момент, не способна ни одна", - жаловался оккупант.

Позже авторы поста уточнили, что из шести машин после капитального ремонта боеспособных было всего 3 единицы. А после прогона маршем в 30 км неисправности появились во всех трех машинах.

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