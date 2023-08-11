По официальным данным, загорелся склад.

В ночь на пятницу, 11 августа, в Одинцово Московской области возник масштабный пожар. Огонь и дым видно за километры от места возгорания.

Российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области пишет, что загорелся склад.

"В Одинцово Московской области на Зеленой улице, д. 30а загорелся склад на площади 2 тыс. кв метров. Информация о пострадавших не поступала", – сказано в сообщении.

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При этом местные жители сообщают, что перед пожаром были слышны взрывы.

Другие инциденты в России

В ночь на 10 августа пожар вспыхнул в Домодедово Московской области. Перед возгоранием там слышали взрыв. По официальным данным загорелся автосервис.

Кроме того, в подмосковном городе Сергиев Посад днем прогремел мощный взрыв на заводе. СМИ писали о погибших и десятках раненых. Этот завод занимался производством оптики и, как оказалось, участвовал в разработке стратегического бомбардировщика-ракетоносца под названием "Посланник".

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