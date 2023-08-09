Сегодня было громко не только в Москве и Белгородской области, но и в еще одном городе РФ - Владивостоке. Как известно, там находится военно-морская база РФ.
Сообщения о громком взрыве начали появляться ночью 9 августа среди российских телеграм-каналов. Сначала местная власть заявила, что взрывы связаны с тренировками корвета "Громкий".
Однако, не исключена вероятность, что один из дронов, ночью терроризировавших Москву, мог добраться до военно-морской базы во Владивостоке. Ведь расстояние между этими городами составляет всего около 9 000 км.
Также россияне комментировали, что слышали взрывы где-то в 3:30 утра именно со стороны военно морской базы (звуки доносились до улицы Героев-Тихоокеанцев). По их словам, на месте происшествия приехали не только экстренные службы, но и ФСБ. Агенты РФ давили на жителей, чтобы те ничего не рассказывали о взрыве.
Один из жителей Владивостока заявил, что в районе 2:00 ночи видел что-то похожее на квадрокоптер или дрон.
"Время было примерно 2 часа ночи. Думаю, что это был какой - то квадрокоптер или дрон" - рассказал он.
Между тем глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утром намекнул, что с территории РФ доносится очень много "интересных новостей".
9 августа стал "взрывным" днем для РФ
Напомним, 9 августа - очередной "взрывной" день для РФ. Сначала ночью мэр Москвы Собянин говорил, что в небе столицы ПВО пытается сбить два неизвестных дрона. Позже в Минобороны РФ подтвердили факт атаки и заявили, что якобы все вражеские цели уничтожили.
После этого о ЧП объявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он сообщил о падении "неизвестного объекта", который вызвал пожар.