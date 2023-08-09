Есть вероятность, что туда добрался дрон. Ночью из-за появления двух БПЛА очень паниковала Москва.

Сегодня было громко не только в Москве и Белгородской области, но и в еще одном городе РФ - Владивостоке. Как известно, там находится военно-морская база РФ.

Сообщения о громком взрыве начали появляться ночью 9 августа среди российских телеграм-каналов. Сначала местная власть заявила, что взрывы связаны с тренировками корвета "Громкий".

Однако, не исключена вероятность, что один из дронов, ночью терроризировавших Москву, мог добраться до военно-морской базы во Владивостоке. Ведь расстояние между этими городами составляет всего около 9 000 км.

Также россияне комментировали, что слышали взрывы где-то в 3:30 утра именно со стороны военно морской базы (звуки доносились до улицы Героев-Тихоокеанцев). По их словам, на месте происшествия приехали не только экстренные службы, но и ФСБ. Агенты РФ давили на жителей, чтобы те ничего не рассказывали о взрыве.

Один из жителей Владивостока заявил, что в районе 2:00 ночи видел что-то похожее на квадрокоптер или дрон.

"Время было примерно 2 часа ночи. Думаю, что это был какой - то квадрокоптер или дрон" - рассказал он.

Между тем глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утром намекнул, что с территории РФ доносится очень много "интересных новостей".

9 августа стал "взрывным" днем для РФ

Напомним, 9 августа - очередной "взрывной" день для РФ. Сначала ночью мэр Москвы Собянин говорил, что в небе столицы ПВО пытается сбить два неизвестных дрона. Позже в Минобороны РФ подтвердили факт атаки и заявили, что якобы все вражеские цели уничтожили.

После этого о ЧП объявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он сообщил о падении "неизвестного объекта", который вызвал пожар.

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