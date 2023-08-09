Местные власти уверяют, что причина не в диверсии и не в безалаберности военного персонала, а в погоде.

В городе Георгиевск Ставропольского края РФ вспыхнул пожар на территории воинской части. Как заявил глава Георгиевского округа Андрей Зайцев, всему виной неправильная погода.

"Произошло возгорание на вещевом складе площадью 300 кв/м. По уточнённым данным, в хозяйственной постройке никаких работ не проводилось, электричество было отключено. Пострадавших нет. Возможная причина самовозгорания – высокая температура воздуха", – сообщил он.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что пожар был достаточно серьезным. Также хорошо видно, что рядом с горящим складом находилась военная техника. Есть ли потери техники, не уточняется.

"Горячий" день у российских оккупантов

Ранее сегодня в подмосковном городе Сергиев Посад прогремел мощный взрыв на заводе, который производит оптическое оборудование. Продукция завода в частности используется в российской военной технике. Мощность взрыва была настолько большой, что повылетали окна в домах в нескольких километрах от эпицентра.

Кроме того, сегодня прогремели взрывы в Новой Каховке, где ВСУ поразили штаб российской армии. Чуть позже стало известно, что в оккупированном поселке Лазурное взрывные неприятности случились прямо во время заседания местной оккупационной администрации.

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