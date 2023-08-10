В ночь на 10 августа в Домодедово Московской области вспыхнул серьезный пожар. До начала пожара там якобы слышали взрыв.
Видео пожара в Домодедово публикует Astra. Огонь и столб дыма виден издалека.
"Жители Домодедово сообщают, что слышали два звука взрыва, затем начался пожар. По их данным, горит территория в районе котельной", – говорится в сообщении.
Видео дня
Также в СМИ публикуют фото с места пожара:
В то же время пропагандистское издание "РИА-Новости" со ссылкой на МЧС пишет, что горит автосервис. Площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. метров.