Перед пожаром местные слышали взрывы.

В ночь на 10 августа в Домодедово Московской области вспыхнул серьезный пожар. До начала пожара там якобы слышали взрыв.

Видео пожара в Домодедово публикует Astra. Огонь и столб дыма виден издалека.

"Жители Домодедово сообщают, что слышали два звука взрыва, затем начался пожар. По их данным, горит территория в районе котельной", – говорится в сообщении.

Видео дня

Также в СМИ публикуют фото с места пожара:

В то же время пропагандистское издание "РИА-Новости" со ссылкой на МЧС пишет, что горит автосервис. Площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. метров.

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