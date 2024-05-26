Россияне потеряли один из своих разведывательно-ударных беспилотников.

Российские оккупанты потеряли один из своих разведывательно-ударных беспилотников типа Mohajer-6 номер ER-858, который РФ закупала у Ирана. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на российские паблики.

Отмечается, что дрон "приземлился" в Курской области.

"На кадрах можно увидеть, что беспилотник был вооружен авиабомбами Ghaem-5 - как ранее утверждали иранские СМИ, в зависимости от высоты полета, авиабомбы типа Ghaem могут уничтожать цели на расстоянии от 12 до 20 км, и что также есть "неизвестный" тип бомбы Ghaem-5, дальность которой была увеличена вдвое - до 40 км", - пишет СМИ.

Издание отмечает, что в последнее время Mohajer-6 довольно редко фигурировал в новостях в контексте его использования непосредственно с территории РФ, потому что ранее оккупанты использовали его в основном в небе над Черным морем для разведки, корректировки ударов по юго-западному побережью, а также с целью предотвращения атак на корабли ЧФ РФ.

"Теперь мы имеем случай, когда Mohajer-6 упал уже непосредственно в РФ, и здесь можно осторожно предположить, что враг вероятно имеет и вероятно реализует планы использования этих беспилотников для поддержки своих наступательных действий на Харьковщине или даже для нанесения ударов по Сумщине. И также, конечно, проведения разведки и наблюдения", - говорится в материале.

Потери РФ - последние новости

Накануне ВСУ мощно обновили потери РФ. В частности, за прошедшие сутки Россия потеряла на войне еще 1110 оккупантов и один самолет. Общие потери в живой силе уже превысили 501 тыс. военных убитыми и ранеными.

Всего в субботу на фронте произошло 110 боевых столкновений. Враг нанес по территории Украины пять ракетных и 34 авиационных удара, а также применил 381 дрон-камикадзе.

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