ВСУ мощно обновили потери РФ: минус 1100 оккупантов и самолет

Общие потери в живой силе превысили 501 тыс. военных убитыми и ранеными.

За прошедшие сутки Россия потеряла на войне еще 1110 оккупантов. Общие потери в живой силе с начала полномасштабного вторжения потери страны-агрессора превысили 501 тыс. военных убитыми и ранеными.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, по состоянию на воскресенье, 26 мая, потери армии РФ составляют:

личного состава - около 501 190 (+1110) человек;

танков - 7662 (+12) ед;

боевых бронированных машин - 14 803 (+17) ед;

артиллерийских систем - 12 953 (+24) ед;

РСЗО - 1083 (+1) ед;

средств ПВО - 814 (+0) ед;

самолетов - 357 (+1) ед;

вертолетов - 326 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 425 (+11);

крылатых ракет - 2209 (+0);

кораблей/катеров - 27 (+0) ед;

подводных лодок - 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 17 639 (+31) ед;

специальной техники - 2111 (+7).

Война в Украине: важные новости

Как сообщал УНИАН, вчера на фронте произошло 110 боевых столкновений. Враг нанес по территории Украины пять ракетных (с применением восьми ракет) и 34 авиационных удара (49 КАБами), применил 381 дрон-камикадзе.

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Кроме того, украинские защитники сбили очередной российский самолет в Донецкой области. Речь идет о вражеском штурмовике Су-25. Его "приземлили" на Покровском направлении бойцы 110-й отдельной механизированной бригады. Известно, что это уже 8-й вражеский самолет на счету военных за последние 20 дней.

Командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко выразил уверенность в том, что в ближайшие месяцы на определенных направлениях фронта Силы обороны будут переламывать ситуацию в свою пользу.

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