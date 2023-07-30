Госдума РФ обслуживает интересы военкоматов, отметил правозащитник.

Кремль скрывает потери армии на войне в Украине. Российские правозащитники, которые выступают против военных действий, понимают, что реальные цифры колоссальных потерь в РФ узнают нескоро, разве что уже после завершения войны.

"Есть журналисты, которые с помощью открытых источников, с помощью отслеживания похорон и публичных некрологов в региональных СМИ как-то подсчитывают цифры, но эта цифра репрезентативна, она не говорит об общем числе жертв. Мы не знаем, сколько людей гибнет на войне, мы не знаем, какое количество не доставляется обратно в Россию, какое количество погибших просто исчезает, оказывается всеми забыто", - отметил пресс-секретарь фонда "Идите лесом" Иван Чувиляев.

Он также критически прокомментировал законы, которые недавно приняла Госдума и одобрил Совет Федераций РФ, касающиеся ужесточения норм мобилизации:

"Эти законы принимаются по одной простой причине, потому что Госдума обслуживает интересы военкоматов, упрощает им работу, помогает им быстрее и в большом количестве ловить призывников, принуждать к подписанию контрактов и в большем количестве поставлять на фронт новых военнослужащих, которые должны стать в скором времени пушечным мясом: возвращаться домой в цинковых гробах либо вообще не возвращаться".

По мнению Чувиляева, в период осеннего призыва ситуация еще больше обострится.

"Смысл этих законов очевиден. Он заключается в том, чтобы еще раз проговорить основное правило современного российского общества: если о тебе знает военкомат, ты окажешься на фронте. И государство будет делать всё для того, чтобы каждый, о ком знает военкомат, превратился в пушечное мясо", - считает эксперт.

Потери России в Украине - что известно

Как писал УНИАН, потери России в Украине на 30 июля предварительно составили 245 тысяч 700 человек личного состава.

Авиация Сил обороны Украины за 30 июля нанесла еще серию ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск.

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