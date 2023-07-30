Если произойдет бунт нижних "слоев" российской армии, то, по словам эксперта, он будет абсолютно беспощаден и безжалостен.

Восстание против российского диктатора Владимира Путина вполне реально, и организовать его могут как генералы, так и более низшие ряды российской армии. Такое мнение высказал кандидат психологических наук Дмитрий Попов.

"Я думаю, что это может быть какой-то черный лебедь из военных. Честно, я вижу кого-то из генералов. Я думал, что на эту роль может подойти генерал Попов. Это не белогвардейский, а именно российский офицер: тоже прогнозируемый, тоже со своими понятиями, кровожадный в сторону Украины, готовый Украину снести и уничтожить. Тем не менее, это человек, который обладал авторитетом в своей армии. Когда его сместили, я ожидал, что возможно что-то произойдет", – рассказал он.

Однако генерал Попов "канул в лету, и не известно, где он и что он". По мнению кандидата психологических наук, рано или поздно, в РФ все же появится фигура, способная возглавить такой бунт.

"Я думаю, рано или поздно найдется какой-нибудь Иванов-Петров-Сидоров с генеральскими погонами, уважаемый в войсках, который будет в состоянии свое соединение – это должно быть не меньше дивизии, я так понимаю – повернуть в ту сторону, где находится Кремль. Я в это верю. А с точки зрения политиков, то даже те же самые ФСБшники сейчас, тот самый Патрушев – он рулит всей этой системой, а не глава ФСБ... Я не вижу никого. И Пригожин точно не тот, кто будет в состоянии бросить какой-то вызов этой системе", – добавил он.

Если произойдет бунт нижних "слоев" российской армии, то, по словам эксперта, он будет абсолютно беспощаден и безжалостен. Однако для того, чтобы его возглавить, понадобится генерал или старший офицер уровня полковника для управления этими массами и техникой.

"Без техники эти пехотные массы в шинелях и с винтовками точно далеко не дойдут. Чтобы руководить этим бунтом, нужна фигура какого-нибудь Врангеля, Колчака или что-то в этом роде. Я не вижу солдатского бунта. К тому же, солдатский бунт был бы возможен, если бы была идеология по типу большевизма, которая и пестует низы населения. Ни религии, ни идеологии в России нет, поэтому нужен какой-то знающий человек, который должен все это возглавить. А вот такого мы пока не видим. Но если найдется этакий Колчак, Врангель или Деникин и он сможет повести эти орды на Москву, то там кровушки прольется очень много. Марш Пригожина в этом плане – это просто автопробег", – резюмировал Попов.

Судьба России: что говорят эксперты

После того, как в июне 2023 года главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин объявил поход на Москву и его мятеж закончился, так и не начавшись, многие эксперты утверждают, что на этом история не закончится. Во время тех событий Кремль и Путин показали свою слабость.

В то же время, российский оппозиционер и правозащитник Владимир Осечкин считает, что в России больше нет путинской власти. По его словам, теперь там есть лишь власть генералов.

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