В частности, украинские защитники поразили один зенитно-ракетный комплекс и восемь артиллерийских средств войск РФ.

Авиация Сил обороны Украины за 30 июля нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск.

Также, как сообщает Генштаб ВСУ, украинские защитники уничтожили четыре разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс противника, восемь артиллерийских средств на огневых позициях, две станции радиоэлектронной борьбы, а также два района сосредоточения личного состава оккупантов", - говорится в сообщении.

Тем временем россияне за сутки нанесли четыре ракетных и 34 авиационных удара, а также произвели 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - предупредили в Генштабе.

Потери России в Украине - что сообщалось

Напомним, потери России в Украине по состоянию на утро 30 ибля ориентировочно составили 245 тысяч 700 человек личного состава. Всего за день украинские бойцы уничтожили еще 480 российских захватчиков.

Также, сообщалось, что россияне потеряли на поле боя в Украине не менее: 4 тысячи 205 танков, 8 тысяч 178 боевых бронированных машин, 4 тысячи 795 артиллерийских систем, 698 РСЗО, 459 средства ПВО, 315 самолетов, 311 вертолетов.

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