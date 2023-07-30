За сутки Силы обороны Украины уничтожили на фронте еще 480 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Так, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили 245 тыс. 700 человек. За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 480 российских захватчиков.
Также было уничтожено немало вражеской техники. А именно:
- танков - 4 тыс. 205 (+14) ед;
- боевых бронированных машин - 8 тыс. 178 (+11) ед;
- артиллерийских систем - 4 тыс. 795 (+9) ед;
- РСЗО - 698 (+0) ед;
- средства ПВО ‒ 459 (+1) ед;
- самолетов - 315 (+0) ЕД, вертолетов-311 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4 тыс. 11 (+4);
- крылатые ракеты - 1 тыс. 347 (+0);
- корабли / катера-18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 7 тыс. 275 (+28) ед;
- специальная техника - 711 (+1).
Авиация ВСУ реализовала новые "авиарейды" по позициям оккупантов
Как сообщал УНИАН, авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Были уничтожены четыре разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.
Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение минувших суток поразили одно артиллерийское средство на огневой позиции, один склад боеприпасов, одну станцию радиоэлектронной борьбы, а также один район сосредоточения личного состава противника.