Также было уничтожено немало вражеской техники, в том числе 14 танков.

За сутки Силы обороны Украины уничтожили на фронте еще 480 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Так, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили 245 тыс. 700 человек. За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 480 российских захватчиков.

Также было уничтожено немало вражеской техники. А именно:

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танков - 4 тыс. 205 (+14) ед;

боевых бронированных машин - 8 тыс. 178 (+11) ед;

артиллерийских систем - 4 тыс. 795 (+9) ед;

РСЗО - 698 (+0) ед;

средства ПВО ‒ 459 (+1) ед;

самолетов - 315 (+0) ЕД, вертолетов-311 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4 тыс. 11 (+4);

крылатые ракеты - 1 тыс. 347 (+0);

корабли / катера-18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 7 тыс. 275 (+28) ед;

специальная техника - 711 (+1).

Авиация ВСУ реализовала новые "авиарейды" по позициям оккупантов

Как сообщал УНИАН, авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Были уничтожены четыре разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение минувших суток поразили одно артиллерийское средство на огневой позиции, один склад боеприпасов, одну станцию радиоэлектронной борьбы, а также один район сосредоточения личного состава противника.

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