23 мобилизованных умерли еще во время военной подготовки.

С начала объявления так называемой "частичной мобилизации" в РФ погиб по меньшей мере 101 "мобик".

Об этом пишет "Новая газета. Европа", ссылаясь на данные властей, сообщения в средствах информации и соцсетях.

23 мобилизованных умерли еще во время военной подготовки. При этом, причины смерти были разными. Среди наиболее частых драки, алкоголь, наркотики, самоубийства и несчастные случаи.

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Наибольшее количество погибших по регионам является таким:

22 - из Свердловской области;

13 - из Челябинской;

9 - из Волгоградской;

8 - из Красноярского края;

7 - из Ростовской области.

Как отмечают журналисты, вероятнее всего, "реальное количество погибших мобилизованных существенно выше наших оценок".

"Из-за того, что источником большинства сообщений являются родственники погибших, в нашем подсчете учитываются только смерти, которые подтвердили в Минобороны России. Как правило, близкие публикуют информацию о погибших после получения сообщения о смерти или перед похоронами", - говорится в сообщении.

Мобилизация в РФ

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

20 октября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что по состоянию на середину октября в России мобилизовали 200 тыс. человек.

По данным Генштаба ВСУ, мобилизованные из России уже начали прибывать в зону боевых действий на временно захваченных территориях и они оснащены средствами защиты, шлемами советского образца и оружием низкого качества.

28 октября Шойгу отчитался Путину об итогах частичной мобилизации. Шойгу заявил, что мероприятия по частичной мобилизации завершены. По его словам, за месяц и 1 неделю после объявления мобилизации были мобилизованы 300 тыс. человек, а 82 тыс. призванных в рамках частичной мобилизации уже направлены на фронт.

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