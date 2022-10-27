Во время визита на Бали президент Байден сосредоточится на укреплении международных союзов и партнерств США.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден не будет встречаться с Владимиром Путиным во время саммита G20, который состоится 15-16 ноября 2022 года в Индонезии.

Об этом пишет CNN.

"Президент сказал, что не намерен проводить встречу с Владимиром Путиным", – отметил Кирби.

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По словам Кирби, во время своего визита на Бали Джо Байден сосредоточится на укреплении международных союзов и партнерств США.

"Президент гордится нашей работой по усилению альянсов и партнерств в мире, поэтому, думаю, он сосредоточится на этом", – подчернул он.

Саммит G20 в Индонезии: что нужно знать

Саммит, который состоится 15-16 ноября 2022 года на острове Бали,станет 17-й встречей глав государств Группы двадцати и государств-партнеров. Туда был приглашен президент Украины Владимир Зеленский, а также российский диктатор Владимир Путин.

Политолог, публицист и математик Андрей Пионтковский считает, что Путин побоится присутствовать на встрече. Он согласился с мнением, что вместо Путина на саммите может присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров, однако только в онлайн формате.

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