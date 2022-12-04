До этого россиянин попал в тюрьму из-за того, что украл барана.

В РФ создают "специальные подразделения", в которые набирают людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией либо тех, кто пережил насилие. Такой "отряд" уже есть в ЧВК "Вагнера".

Об этом рассказал попавший в плен "зэк", которого завербовали в тюрьме. Мужчина отбывал наказание за кражу барана, но ему внушили, что он сможет помочь РФ на фронте. В интервью для YouTube-канала Юрия Бутусова он отметил, что ему обещали щедрое вознаграждение.

Пленный россиянин - Александр Болчев, он родился в 1996 году. Отбывал наказание в колонии Липецкой области. Его завербовали в ЧВК "Вагнера" и отправили под Бахмут.

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По словам "зэка", кравшего баранов, ему обещали платить 250 тысяч рублей в месяц (около 137 тысяч гривень). Конечно же, никто ему ничего так и не заплатил. Заключенных убеждали пойти на фронт историями о том, что на Крымский мост уже якобы идет наступление, а армия РФ не справляется. Мать "зэка" не поддержала его идею отправиться на войну, назвав его "кретином", но тот все равно решил испытать судьбу.

Помимо этого, пленный рашист рассказал, что в ЧВК "Вагнера" есть "отряды петухов". Заключенных, которые перенесли сексуальное насилие, отправляют воевать отдельно от других "зэков".

ЧВК "Вагнера" на войне против Украины

Россия открыто вербует на войну против Украины заключенных. Ранее УНИАН уже сообщал, что лидер ЧВК "Вагнер" Пригожин лично ездит по колониям и "мотивирует" россиян становиться "пушечным мясом".

Отношение к "зэкам" не самое лучшее. Командование РФ не скрывает, для чего они им нужны. "Зэков" умышленно отправляют в бой без питания. Такое решение обусловлено четким осознанием того, что заключенные долго на войне не живут.

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