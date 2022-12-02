Некоторые видео посвящены казни заключенного Евгения Нужина с помощью кувалды.

В сервисе размещения коротких роликов TikTok обнаружили рекламу российской ЧВК "Вагнер". Видео, в которых прославляется частная военная компания и наемники, совокупно набрали более миллиарда просмотров.

Об этом сказано в исследовании компании NewsGuard из Нью-Йорка, занимающейся изучением и отслеживанием дезинформации. Аналитики фирмы обнаружили в TikTok 160 роликов, где демонстрируется или изображается насилие со стороны "вагнеровцев". Из них 14 посвящены казни заключенного Евгения Нужина. Голову мужчины разбили кувалдой из-за ролика, где он в плену ВСУ выразил желание сражаться за Украину.

Правила TikTok запрещают размещать контент, связанный с насилием. Однако ролики, которые отсылают к "вагнеровцам", не блокировались. Площадка принадлежит китайской корпорации ByteDance. Ее частичным владельцем значится правительство КНР, но несмотря на это, на территории Поднебесной TikTok заблокирован.

Видео дня

Отдельно аналитики нашли 500 видео с призывами к насилию и убийству украинцев, ведь они якобы "нацисты". А на 5 аккаунтах присутствовали ссылки на внешние сайты, где "Вагнер" регулярно публикует объявления о вербовке боевиков. Такие ролики нарушают два правила TikTok.

В первом сказано о запрете контента, который "восхваляет, пропагандирует, прославляет или поддерживает насильственные действия". А второе пресекает публикацию видео "подстрекающих к насилию или иным образом дегуманизирующих отдельное лицо или группу лиц". При этом еще в марте 2022 года пользователям из России запретили выкладывать в TikTok новые ролики.

Компания NewsGuard также нашла 10 хэштегов, которые использовались в видео, прославляющих "Вагнер". Контент с 3 самыми популярными русскоязычными хэштегами — #чвк (ЧВК), #вагнер (Вагнер) и #чвквангера — в совокупности посмотрели более 1 миллиарда раз.

Популярностью также пользовался англоязычный хэштег Wagner, который могли использовать для обхода ограничений. По состоянию на 29 ноября контент с отметками #wagnergroup и #pmcwagnergroup посмотрели 60 миллионов раз.

В комментарии к исследованию NewsGuard официальный представитель TikTok заявил: "В наших правилах для сообщества четко указано, что мы не позволяем людям использовать нашу платформу для угроз или подстрекательства к насилию, а также для обмена нападками или оскорблениями на основе национальности людей или других защищенных характеристик. Мы будем принимать меры в отношении контента, который нарушает эти правила".

При этом алгоритмы площадки подталкивали пользователей к насильственному контенту, связанному с ЧВК. Например, при запросе "Вагнер" в поисковой строке TikTok на английском и российском языках снизу предлагались варианты "казнь Вагнера", "кувалда Вагнера" и "оркестр Вагнера".

А что касается вербовки, то в одном из видео, которое набрало более 70 тысяч просмотров, демонстрируется наемник в пустыне. Он размахивает флагом с надписью "Охотники на ИГИЛ". Параллельно в ролике отображается текст: "Посещайте сайты по всему миру, путешествуйте с друзьями, изучайте новые языки, вас ждет активный отдых".

После публикации отчета NewsGuard администрация TikTok провела чистку. Многие ролики, на которые ссылались аналитики, была удалены с платформы.

"Вагнеровцы" на войне в Украине: последняя информация

В ЧВК "Вагнер" завербовали много заключенных в российских тюрьмах. Их бросают на штурмы украинских позиций без экипировки и даже питания.

Потенциальных боевиков также ищут среди зэков в Центральноафриканской Республике. "Вагнеровцы" набирают в свои ряды преимущественно бывших повстанцев, которые в ЦАР считаются террористами из-за незаконного применения насилия.

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