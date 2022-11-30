Чтобы гнать штурмовые волны оккупантами используются различные методы.

Русское командование умышленно отправляет в бой зэков без питания. Такое решение обусловлено четким осознанием того, что заключенные долго на войне не живут.

"Это не есть в большинстве своем какие-то обученные солдаты. У них есть понимание, что их используют. Эти зэки не рассчитывают, что долго проживут. В условиях нынешней интенсивности боев - это неделя-две максимум. Это, наверное, им повезет, если они пару недель проживут. Это, по сути, до первого штурма. Они это абсолютно брали, как пушечное мясо", - рассказал офицер батальона "Свобода" Нацгвардии Андрей Ильенко для телеканала Эспрессо.

Заключенные остаются без еды, а за дезертирство - расстрел.

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"Чтобы гнать штурмовые волны используются различные методы. Заградительные отряды их расстреливают за любую попытку убежать, проявить нежелание идти в наступление или побежать куда-то не в ту сторону. Их могут не кормить, чтобы они были голодными и говорить, чтобы они добыли пищу в бою. Это ничем не отличается от Второй мировой войны и штрафбатов. Возможно, даже и более жестко", - подытожил Ильенко.

Наемники на войне в Украине

Россия привлекает к войне против Украины зэков. Лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин лично вербует заключенных. Армия оккупантов испытывает нехватку личного состава, а именно среди пехоты.

По данным украинского Генштаба, в Донецкую область Россия отправила зэков, а также присоединила к ним заключенных из "ДНР".

Россия ищет наемников в Афганистане и Туркменистане.