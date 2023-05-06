Также пропагандистка распереживалась, что некоторые лица хотят с помощью революции снести российскую власть.

Украинская предательница, в настоящее время работающая на российские федеральные СМИ, Юлия Витязева, комментируя подрыв своего коллеги Захара Прилепина, вдруг пришла к неожиданным выводам - ее ведь тоже могут "убрать".

В вечернем эфире на росТВ Витязева рассказала рашистской аудитори об опасных украинцах, желавших ей в соцсетях смерти.

Вероятно, речь шла о временах, когда Витязева работала в Украине, но уже воспевала кровавый режим Путина.

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"Когда кто-то угрожает вас убить - верьте ему. Поэтому я всегда так остро реагирую на все те призывы физического устранения граждан РФ. Вот начиная с того, что пишут украинцы, списочки свои составляют, до призывов, простите, "мочить охраноту". Я просто слишком хорошо знаю тех, с кем 33 года прожила в одной стране, и я знаю, на что они способны...", -высказалась Витязева.

Поэтому, как подытожила пропагандистка, "отмахиваться нельзя".

Витязева пожаловалась, что в информационном пространстве "все наэлектризованно до такой степени, что если поднести спичку - полыхнет". Также пропагандистка распереживалась, что некоторые лица хотят с помощью революции снести российскую власть.

Кто такая Юлия Витязева - что известно о пропагандистке

Витязева (Лозанова) является уроженкой Одессы, но сейчас проживает в Москве. С давних времен - рупор Кремля, дописывает антиукраинскую пропаганду на пророссийские сайты.

Ее муж Михаил Синелин, как говорится в базе "Миротворец", является чиновником высокого ранга со стажем в правительстве РФ.

Прилепина подорвали - главное

Автомобиль российского писателя и боевика "ЛДНР" Захара Прилепина взорвали возле города Нижний Новгород 6 мая в 10:40 утра. Около двух часов пропагандист барахтался на месте взрыва, врачи ждали вертолет для транспортировки в больницу.

Сообщалось, что Прилепин возвращался в Москву с захваченных Россией территорий Украины. У машины полностью оторвало переднюю часть, под ней полутораметровая воронка.

Врачи диагностировали у Прилепина тяжелую сочетанную травму, минно-взрывное ранение, контузию обоих легких, а также многочисленные переломы и ушибы. Его водитель - тоже боевик - погиб на месте.

Украина не комментирует случившееся, но советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что в РФ, по-видимому, началась крупная внутренняя война между кланами.

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