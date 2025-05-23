По стране ожидаются сильные температурные контрасты.

На выходных, 24 и 25 мая, погода в Украине будет очень нестабильной и разнообразной. Ожидаются серьеные контрасты температуры: на западе температура местами упадет до +9°...+12°, а на юго-востоке воздух прогреется до +27°...+29°. Также в западных, большинстве северных и местами в цетнрвльных областях пройдут дожди, ливини и грозы. На юге и востоке сохранится сухая и очень теплая погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +15°, днем +21°, гроза. В воскресенье ночью ожидается +13°, а днем +18°, пасмурно, дождь.

Во Львове в субботу ночью +7°, днем +9°, пасмурно, дождь. В воскресенье ночью +5°, днем +14°, облачно с прояснениями.

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В Луцке в субботу ночью +9°, днем +12°, пасмурно, дождь. В воскресенье - облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +15°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +11°...+12°, дождь с грозой. В воскресенье температура будет +9°...+14°, пасмурно, дождь.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +19°. В воскресенье - небольшая облачность, +14°...+19°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +15°, днем +26°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +16°...+27°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +27°. В воскресенье температура составит +16°...+28°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +13°...+28°.. В воскресенье +14°...+29°, небольшая облачность.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная погода, температура ночью +15°, днем +26°. В воскресенье ночью ожидается +16°, днем +28°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу будет практически безоблачно. Температура ночью +14°, днем +27°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +29°.

В Северодонецке завтра будет практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +28°. В воскресенье - практически безоблачно, температура составит +15°, днем +29°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, ливень. Температура ночью +8°, днем до +9°. В воскресенье ночью температура составит +3°, днем столбики термометров покажут +6°, пасмурно, дождь.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +7°, днем +9°, пасмурно, небольшой дождь. В воскресенье - пасмурно. Температура ночью составит +6°, днем +12°.

В Трускавце в субботу пасмурно, небольшой дождь, температура до +8°. В воскресенье - пасмурно, температура +6°...+12°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +9°. В воскресенье - пасмурно, +7°...+13°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +20°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +14°...+20°.

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