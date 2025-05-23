Марина показала заметно округлившийся животик в сети.

Экс-участница 12 сезона романтического шоу "Холостяк", где главным героем был бизнесмен Алекс Топольский - Марина Голд - ждет первенца.

Радостную новость она сообщила в своем Instagram, опубликовав креативное видео. На нем Марина и ее муж сначала держат в руках бокалы. Затем они поворачиваются друг к другу и меняют их на детские бутылочки, а Голд демонстрирует свой заметно округлившийся животик.

"Скоро родится ребенок 2025", - подписала ролик экс-участница "Холостяка".

На каком сроке и знает ли уже пол ребенка - она не отметила. Однако в комментарии другая участница проекта написала, что ждет осени, поэтому, вероятно, что рожать Марина будет уже через несколько месяцев.

Реакция сети

Подписчики засыпали комплиментами Голд и ее избранника и поздравили с будущим пополнением:

"Мои котики! Ждем ребенка"

"Вау! Какое счастье"

"Класс, поздравляю, легкой вам беременности"

"Поздравляю! Вы будете прекрасными родителями".

К слову, в конце февраля этого года избранник Марины сделал ей предложение на Гавайях после пяти месяцев отношений. А весной влюбленные сыграли свадьбу в США.

Напомним, ранее стало известно, что певица хита "Двічі в одну річку не увійдеш" Юлия Думанская беременна в третий раз.

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