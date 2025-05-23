Оппозиционные политики назвали такой шаг очередным позором для словаков и обвинили Фицо в двойных стандартах.

Власти Словакии молчат о том, почему не поддержали трибунал для преследования России за агрессию против Украины, несмотря на их призывы к соблюдению международного права.

Как отметило издание Euractiv, это вызвало критику со стороны экспертов-юристов и оппозиции. Издание напомнило, что ранее 42 страны подписали декларацию в поддержку создания специального трибунала для преследования РФ за агрессию против Украины. Из стран-членов ЕС только Словакия и Венгрия отказались присоединиться.

Позиция Братиславы тем более примечательна, что правительство пророссийского премьер-министра Роберта Фицо неоднократно осуждало агрессию Кремля как "вопиющее нарушение международного права" и настаивало на соблюдении международного права в каждом случае.

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Теперь группа из 31 словацкого эксперта-юриста призвала правительство пересмотреть свое несогласие с трибуналом. В открытом письме они предупредили, что ответственность в соответствии с международным правом "имеет решающее значение для предотвращения злодеяний" и служит долгосрочным интересам Словакии.

Однако правительство не отреагировало на апелляцию и не объяснило свою позицию.

Издане указало, что только депутат Европарламента Бранислав Ондруш прокомментировал ситуацию, назвав трибунал "излишним", поскольку Международный уголовный суд (МУС) уже существует для преследования таких преступлений, как агрессия и геноцид.

Однако, как подчеркнули журналисты, Ондруш ошибся, поскольку у МУС нет юрисдикции в отношении российской агрессии, поскольку Москва вышла из Римского статута после аннексии Крыма.

Ондруш также утверждал, что трибунал "углубит раскол в отношениях с Россией" и помешает достижению мира.

При этом бывший министр иностранных дел Словакии, а теперь оппозиционный политик Иван Корчок назвал позицию правительства Фицо "классическим примером" двойных стандартов в отношении международного права.

Роман Микулец, оппозиционный депутат и бывший министр внутренних дел, также раскритиковал позицию Словакии, назвав ее "еще одним позором для страны".

"Они отказываются поддерживать трибунал для преследования за преступление агрессии. Почему? Потому что именно этого Путин хотел от Фицо?", - задал он риторический вопрос.

Спецтрибунал для РФ

В начале года в ЕС заявили о прогрессе в создании спецтрибунала по преступлению агрессии России.

9 мая коалиция государств по итогам встречи европейских топ-дипломатов во Львове выразила твердую поддержку скорейшему началу деятельности спецтрибунала с целью наказания российского диктатора Владимира Путина и всех других военных преступников.

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