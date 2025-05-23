Если имеет место конфискация имущества и 10 лет реального срока, 74-80% будут считать приговор справедливым.

Украинцев спросили о справедливом наказании для коррупционеров, и они ответили, что конфискация имущества и срок в тюрьме имеют определяющее влияние. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) в течение 14 февраля-4 марта 2025 года.

"Если имеет место конфискация имущества и 10 лет реального срока, 74-80% будут считать приговор справедливым независимо от продолжительности рассмотрения. Также большинство (58-62%) независимо от рассмотрения будут готовы воспринять как справедливый приговор с конфискацией имущества и 3 годами тюрьмы", - говорится в опросе.

Во всех остальных случаях, где нет конфискации и реального срока, менее половины украинцев считают приговор справедливым. Например, как отметили социологи, даже в случае 10 лет тюрьмы при коротком (6 месяцев) рассмотрении, но без конфискации, уже 46% будут считать приговор справедливым (и 49% - несправедливым).

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"В то же время при коротком рассмотрении и конфискации имущества, но с условным сроком, 41% будут считать справедливым (57% будут считать несправедливым). Если же приговор не будет включать конфискации и будет предусматривать только условный срок или срок 3 года, то не более четверти будут считать его справедливым (и подавляющее большинство будут считать несправедливым)", - говорится в исследовании КМИС.

Опрос проведен методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория). Всего было опрошено 2029 респондентов.

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась Правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 2,9% для показателей, близких к 50%, 2,5% для показателей, близких к 25%, 1,7% - для показателей, близких к 10%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

Соцопрос в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее опрос показал, что ни один из условных планов завершения войны от США, ЕС и России не воспринимается подавляющим большинством украинцев. В частности, абсолютное большинство украинцев (82%) категорически отвергает план России для установления мира. Лишь 10% респондентов готовы согласиться на требования Москвы.

Наибольшую благосклонность вызывает совместный план Европы и Украины. 51% украинцев хоть и без энтузиазма, но могут поддержать его. Считают совместный план Европы и Украины совсем неприемлемым 40% респондентов.

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