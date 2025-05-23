Создатели уже активно работают над лентой.

Новость о том, что легендарный фильм "Дьявол носит Прада" будет иметь продолжение появилась еще летом прошлого года. Тогда создатели отмечали, что лента находится в стадии разработки Disney, однако уже появились первые подробности сиквела и дата его выхода на большие экраны.

Как отмечает издание Variety, премьера запланирована на 1 мая 2026 года. В нем таки снова сыграют актрисы Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип. И хотя они официально не подтверждают свое участие, на это намекнул их коллега по ленте Стэнли Туччи.

"Я знаю, что они работают над этим. Если это произойдет, я буду так рад, но я не могу дать вам никакой информации. Иначе я отправлюсь в тюрьму актеров или что-то такое", - отметил актер.

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Согласно сценарию главная героиня Миранда столкнется с проблемами в работе и решает обратиться к своей бывшей ассистентке Эмили. Она считает, что девушка может единственная спасти ситуацию и восстановить успех издания.

Что известно о фильме "Дьявол носит Прада" (2006)

Лента была основана на романе Лорен Вайсбергер об опыте молодой женщины, которая работает в модном журнале.

По сюжету журналистка Энди Сакс мечтает о карьере в журнале, поэтому устраивается на работу помощницей к Миранде Пристли - требовательному главному редактору глянца "Подиум". Однако она сталкивается с тяжелыми задачами и прихотями своего руководителя, которые меняют ее характер и взгляды на жизнь.

Напомним, ранее стало известно, что выход фильмов "Мстители: Судный день" и "Мстители: Тайные войны" задерживается.

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