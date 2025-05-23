В ВСУ появился новый тяжелый дрон-бомбер: что он умеет

Дрон способен доставлять к цели боевой заряд немалого веса, который способен поразить тяжелую вражескую технику.

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в Вооруженных силах Украины ударный беспилотный авиационный комплекс "Белый волк".

Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Отмечается, что этот дрон способен доставлять к цели боевой заряд немалого веса, который способен поразить тяжелую вражескую технику, фортификационные объекты и другие защищенные цели.

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"Комплекс разворачивается в течение нескольких минут. В комплекте комплекса, в частности: БпЛА с цифровой комбинированной камерой, станция управления и контроля, комплект силовых аккумуляторов и т.д.", - сообщили в Минобороны.

Оптоволоконные дроны Украины

Как сообщал УНИАН, недавно была завершена кодификация линейки украинских оптоволоконных дронов, которые устойчивы к действию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) - Хищник REBOFF.

Компания 3DTech - первый отечественный разработчик, который успешно завершил процедуру кодификации линейки оптоволоконных БПЛА Хищник REBOFF. Указанные дроны имеют катушки с оптоволокном длиной от 10 до 20 км.

Разработка украинских оптоволоконных БпАК началась в 2023 году как ответ на запросы украинских военнослужащих. Во время испытаний дроны успешно преодолевали водные препятствия (реки, озера) и проходили над линиями электропередач на скорости до 143 км/ч. Первые тестовые партии попали в войско в 2024 году и продемонстрировали тогда перспективность масштабирования этого технологического направления на войне.

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