У профильных специалистов есть вопросы к безопасности и комфорту в таких самолетах.

На этой неделе общественность взбудоражила новость о том, что первые самолеты со стоячими местами могут начать перевозить пассажиров уже в 2026 году.

Впрочем, судя по всему, многие профильные эксперты, которых опросило британское издание The Express, совсем не в восторге от этой идеи (как, впрочем, и многие пассажиры).

"Каждый, кто недавно летал, должен был выслушать объявление о безопасности перед взлетом, включая то, как застегивать ремень безопасности, что делать в случае чрезвычайной ситуации и посадки на воду и т. д., независимо от того, есть ли шанс выжить, если такое событие произойдет. Восприятие безопасности полетов в авиакомпании имеет значение. Идея летающего автобуса, набитого пассажирами, может показаться привлекательной, но она также может подорвать восприятие того, как отрасль думает о безопасности. По крайней мере, такой шаг требует очень строгого надзора и очень четкого объяснения пассажирам, почему это безопасно", – пояснил доктор Ахил Бхардвадж, бывший инженер и старший преподаватель Школы менеджмента Университета Бата, который проводит исследования в области безопасности полетов.

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Тем временем, эксперт по путешествиям LP Maurice, основатель компании Busbud, потметил, что идея мест, где можно только стоять, разумеется, хороша для авиакомпаний, но также имеет существенные недостатки.

"Это выжимает больше прибыли с квадратного метра и открывает двери для сверхнизких тарифов. С точки зрения бизнеса я это понимаю. Но как человек, который работал над тем, чтобы сделать дальние поездки лучше, а не просто дешевле, я вижу очевидный недостаток. Вы обмениваете почти весь комфорт и достоинство на несколько сэкономленных долларов на коротких маршрутах. Это может сработать для кого-то, но это создает тревожный прецедент, когда цена всегда побеждает опыт пассажиров. Путешествия должны быть доступными, да, но не ценой того, чтобы люди чувствовали себя грузом", – отметил он.

Впрочем, эксперт все же полагает, что такому продукту стоит дайть шанс выйти на рынок.

"Некоторые путешественники обязательно купят билеты за 5 евро, если перелет длится менее двух часов, и они просто хотят добраться туда. А если проверки безопасности будут пройдены, это станет скорее ценностным, чем нормативным спором. Но большинство людей по-прежнему ожидают место, когда покупают билет на самолет. Вы можете рекламировать его сколько угодно, но вы не сможете отклониться от комфорта. Эта модель может найти свою нишу, но она не заменит традиционные сиденья в ближайшее время", – потытожил он.

Как сообщал УНИАН, итальянская фирма Aviointeriors впервые представила концепцию самолетов со стоячими местам еще в 2010 году, примерно тогда же такую идею продвигал глава ирландского бюджетного перевозчика Ryanair Майкл О'Лири. Впрочем, тогда это сделать не удалось.

В 2018 году итальянцы представили улучшенную версию самолетов в вертикальными креслами-седлами Skyrider 2.0., которая, по оценкам экспертов, может увеличать пассажировместимость самолетов лоукостеров на 20%. Теперь ее готовятся выпустить на рынок.

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