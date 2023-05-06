В случае поражения наемников ЧВК "Вагнер" в битве за Бахмут, Пригожина объявят виновным в провале полного захвата всей территории Донбасса, отметили в ОП.

В Российской Федерации начинается масштабная внутриполитическая война, чтобы перебросить на кого-то ответственность за проваленные стратегические планы оккупации Украины.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире информационного марафона. В частности, у Подоляка спросили, сливают ли Пригожина в связи с его намерением вывести наемников ЧВК "Вагнер" из битвы за Бахмут. "Внутренняя война в России начинается, и она масштабная. И это только одно из проявлений этой внутренне-элитной войны", - сказал Подоляк.

Он пояснил, в чем заключается конфликт между Пригожином и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. "Потому что Минобороны РФ считает Пригожина сегодня не монополистом на частно-военные услуги. Минобороны РФ вместе с определенным рядом государственных корпораций, таких как "Газпром" и "Роснефть", создают отдельные ЧВК... В эти ЧВК забирают ряд командиров из "Вагнера", - сказал Подоляк.

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Также он сказал, что Пригожин уже не получает финансирование из российского государственного бюджета и не получает ресурсов через Минобороны РФ. "Пригожин сегодня не имеет прямых коммуникаций с Кремлем, потому что является абсолютно токсичным, и идет к статусу официально террористической организации", - добавил Подоляк.

Кроме того, Пригожин теперь лишен возможности осуществлять вербовку наемников в российских тюрьмах.

"Что остается у Пригожина? Он стоит окруженный "заградотрядами", и еще стоят десантники из Минобороны и не дают ему выйти с поля боя. Он на поле боя теряет ежедневно много людей. Он не получает определенных инструментов для ведения войны. А потом - когда он проиграет в Бахмуте окончательно - скажут, что он виновен в том, что план Путина по выходу на админграницу Донецкой и Луганской областей не был выполнен", - подчеркнул Подоляк.

По его словам, из-за этого у Пригожина царят панические настроения.

Отдельно он сказал, что российский пропагандист Захар Прилепин, которого взорвали в автомобиле, был больше причастен не к Пригожину, а к Юрию Ковальчуку, который является соратником президента РФ Владимира Путина.

"Это более существенная конфигурация той внутренней войны, которая сегодня происходит в политической элите. Потому что там много кланов - маленьких кланов в большом клане Путина. И все эти маленькие кланы ищут возможности спрыгнуть с ответственности вместе с Путиным и переложить ее на кого-то, и для этого им нужно уничтожать друг друга или перебрасывать публичную ответственность за проваленные стратегические планы атаки на Украину. Это будет увеличиваться в маштабах", - сказал Подоляк.

Война России против Украины - что сегодня надо знать

Как сообщал УНИАН, в пятницу главарь "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин заявил о намерении вывести своих наемников из Бахмута 10 мая. Этому предшествовали несколько дней публичных истерик Пригожина из-за высоких потерь его группировки в боях.

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил заменить "вагнеровцев" в Бахмуте боевиками его отряда "Ахмат". Пригожин эту идею одобрил.

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