Во многих областях 24 мая ожидаются дожди и грозы.

В субботу, 24 мая, украинцев ждет неустойчивая погода с температурными контрастами. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В Украине 24-го мая ожидается значительный температурный контраст: от +9 градусов на западе до +29 градусов на востоке и юге", - уточнила она.

По прогнозу синоптика, в субботу жарко будет в восточных областях, в южной части и в Днепре, где воздух прогреется до +24...+29 градусов.

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Самой холодной завтра ожидается погода на западе Украины, где днем будет лишь +9...+14 градусов.

На остальной территории Украины ожидается комфортная температура в пределах +20...+25 градусов.

Дожди с грозами, по ее данным, пройдут в большинстве областей, кроме юга и юго-востока Украины.

Погода в Украине - прогноз до конца мая

До конца мая в Украине ожидается как летнее тепло, так и существенные осадки. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич.

На западе страны прогнозируется снижение температуры, которое 25 мая охватит также северные области. Здесь столбики термометров покажут +4...+10 °С в ночное время и +10...+17 °С днем.

Тем временем в южных и восточных регионах сохранится теплая погода: ночью температура будет достигать +11...+16 °С, а днем - до +28 °С.

С 26 мая температурный фон будет близким к климатической норме или немного ниже - на 1-3 градуса. По прогнозам, май 2025 года может оказаться самым прохладным с начала XXI века.

В то же время в конце месяца, с 29 по 31 мая, существует вероятность прихода жаркого воздуха из Центральной Азии. В результате температура на юго-востоке страны может подняться до +30 °С.

Что касается осадков, то их ожидается больше нормы. Наиболее интенсивные дожди прогнозируются на 23-24 мая в западных и северных областях, а 25-26 мая - в центре и на востоке Украины. В некоторых районах возможны грозы, град и шквалы.

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