Даже если Прилепин в итоге выживет, данный взрыв оказался не совсем уж неудачным.

Погибший при покушении на российского пропагандиста Захара Прилепина водитель оказался бывшим боевиком группировки "ЛНР" и фигурантом базы "Миротворца". Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Погибший — уроженец Луганска Александр Шубин. Служил в банде самого же Прилепина под позывным "Злой". С 2018 года жил в Нижегородской области, где и Прилепин.

По данным сайта "Миротворец", Шубин воевал на Донбассе с 2016 года, а уже в 2019-м получил российский паспорт. Также Шубин был в числе той группы "вагнеровцев", которую в 2020 году задержали власти Беларуси в рамках якобы сорванной спецоперации ГУР МОУ или СБУ.

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Покушение на Захара Прилепина – что известно

В субботу, 6 мая, возле Нижнего Новгорода был взорван автомобиль, в котором находился бывший боевик "ЛНР", известный российский пропагандист Захар Прилепин. Взрыв убил водителя и тяжело ранил самого Прилепина.

Ответственность за покушение взяла на себя партизанская группа "АТЕШ", которая ранее уже брала на себя ответственность за ряд партизанских акций в оккупированной части Украины.

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