Он также назвал возможность проведения следующего раунда переговоров в Ватикане "нереалистичным".

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров сделал заявление о следующем раунде переговоров с Украиной, а также назвал "принципиальный вопрос" при подписании мирного соглашения.

Так, он заявил, что второй раунд мирных переговоров с Украиной будет, работа над меморандумом со стороны Москвы находится "в продвинутой стадии".

При этом возможность проведения встречи в Ватикане Лавров назвал "нереалистичной". Он заявил, что якобы для Ватикана будет "некомфортно" принимать переговоры двух православных стран.

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По его словам, сроки и место проведения следующей встречи пока не определены, у российской стороны "нет никаних идей".

Кроме того, Лавров снова заявил, что вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского будет иметь принципиальное значение при подписании мирного соглашения.

"Когда дойдет до подписания, вот там вопрос легитимности будет иметь решающее значение, потому что если подпишут те, чья легитимность, мягко говоря, никого уже не убеждает, то сменщики могут поставить под сомнения достигнутые договоренности", — заявил он.

Лавров добавил, что проведение выборов в Украине было бы "оптимальным вариантом" при решении вопроса о том, кто от Киева мог бы подписать мирное соглашение.

Где могут пройти следующие переговоры Украины и РФ

Как писал Bloomberg, лидеры США и Европы возлагают надежды на Ватикан в деле вовлечения России и Украины в мирные переговоры, однако Кремль в этом не заинтересован.

При этом, по словам трех человек, близких к Кремлю, Россия считает Турцию лучшим местом для продолжения переговоров.

В свою очередь руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Швейцария готова принять у себя дальнейшие встречи по мирному урегулированию войны России против Украины.

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