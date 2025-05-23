В июне доллар, скорее всего, будет колебаться в пределах 41,6-42 грн, а евро - в диапазоне 45,5-47 грн.

В июне валютный рынок будет находиться под влиянием нескольких важных факторов, каждый из которых будет иметь свой вес, рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

Одним из таких факторов эксперт назвал политику Нацбанка. По словам Лесового, НБУ продолжает держать курс в рамках управляемой гибкости, что позволяет избегать резких скачков и сохранять контроль над рынком через валютные интервенции. Со снижением инфляционного давления гривна получит

Также свое влияние на курс имеет и внутренняя экономика. Сейчас агросектор, промышленность и другие отрасли, которые формируют ВВП, находятся в активной фазе развития.

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"Изменения в формате сотрудничества с ЕС после завершения действия "экономического безвиза" могут повлиять на экспортную динамику. На старте возможно некоторое снижение объемов продаж за рубеж, но для металлургии сделано исключение - здесь преференции сохранены. Впрочем, резервы валют у страны достаточные - $46,7 млрд по итогам апреля - так что даже в случае краткосрочных колебаний серьезного давления не будет", - считает банкир.

Вместе с тем в очередной раз набирает вес возможная "зерновая блокада" на границе с Польшей. Эксперт считает, что сама ситуация вряд ли критически повлияет на возможности украинского экспорта, однако исключать ее возможных последствий все же не стоит. Любые искусственные или объективные ограничения экспорта влияют на объем валютных поступлений.

"Третий момент - международная финансовая поддержка. В этом году Украина рассчитывает на более $55 млрд помощи, из которых $38+ млрд должны пойти непосредственно на покрытие дефицита бюджета. Часть средств, вероятно, перейдет на 2026 год. Такой объем ресурсов позволяет сохранять баланс и не допустить существенного ослабления гривни", - сказал Лесовой.

Что касается курсовых ориентиров, то в июне доллар, по его прогнозу, скорее всего, будет колебаться в пределах 41,6-42 гривен, а евро - в диапазоне 45,5-47 грн. Учитывая, что среднегодовой курс в бюджете заложен на уровне 45 грн/долл., текущий незначительный рост выглядит вполне прогнозируемо. Начальная планка на 2025 год - 42,02 грн/долл. - может снова стать реальностью уже в ближайшее время.

Также Лесовой отметил, что курс евро в большей степени будет определяться не внутренними факторами, а мировой динамикой в паре "евро-доллар".

"Сейчас четко прогнозировать поведение этих валют сложно - торговые споры между США и ЕС остаются открытыми. Инвесторы, которые сбежали от доллара к евро, не спешат возвращаться. Вместе с тем, учитывая все возможные экономические перипетии, курс 1 евро будет равен 1,05-1,15 долл. Нижняя планка возможна при условии нормализации торговых отношений", - сказал банкир.

Курс валют - последние новости

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,46 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,40 гривны. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,11 грн/евро, а курс продажи - 46,94 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 23 мая, вырос на 3 копейки и составляет 41,65 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 47,25 гривны за евро.

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