Церемония прощания состоялась в ДК КПИ.

Сегодня, 23 мая, в Киеве состоялась церемония прощания с известным украинским ведущим и военным Максимом Нелипой. Он с начала полномасштабной войны стал на защиту страны, однако 12 мая трагически погиб на фронте.

Почтить память героя пришло немало людей, в частности, его родственники, друзья, коллеги и собратья. Среди звезд были Анатолий Анатолич и его жена Юла, которые недавно показывали видео с последней встречи с Максимом. А сегодня женщина опубликовала кадры с церемонии прощания с Нелипой в своем Instagram.

"Боже-Боже! Друг наш, так мы не договаривались встретиться... В последний раз. Слава Герою", - подписала Юла.

Ведущий Анатолич также показал некоторые фото с похорон и вспомнил, как познакомился с Максимом и сколько лет они дружили семьями.

"Мы были в теплых близких отношениях. У нас общий кум наших детей. Мы знакомы с середины 2000-х годов. Сначала это были профессиональные отношения - Макс вел "Лотерею" и он уходил из шоу и предложил мне быть ведущим. Так мы и познакомились. А потом дружили семьями уже 20 лет назад. Макс - очень талантливый человек. Он был одним из лучших ведущих периода расцвета украинского телевидения. В быту он был очень веселым, много делал руками. Жаль", - высказался Анатолий в комментарии для ТСН.ua.

К слову, известно, что Максима Нелипу похоронят на Байковом кладбище.

Напомним, ранее УНИАН писал о похоронах певицы Нины Матвиенко. С легендарной артисткой прощались в помещении филармонии.

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