В СБУ ответили, причастны ли к подрыву пропагандиста.

В СБУ отказались подтвердить или опровергнуть причастность к покушению на российского пропагандиста Захара Прилепина, но напомнили, что "бавовна" грозит всем поджигателям войны. Такой комментарий пресс-служба ведомства дала УНИАН.

"Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ к той или иной бавовне, которая случается с оккупантами и их приспешниками", – заявили в ведомстве.

При этом в СБУ напомнили, что для россиян, которые принесли войну на украинскую землю, "бавовна пылала, пылает и будет пылать".

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"Поэтому смерть – это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам. О том, кто стоит за тем или иным случаем – сможем говорить уже после нашей победы. Которая однозначно скоро наступит", – говорится в заявлении ведомства.

Покушение на Прилепина

В субботу, 6 мая, на территории Нижегородской области совершено покушение на пропагандиста Захара Прилепина. Его автомобиль подорвали, в результате чего Прилепин получил тяжелые ранения, а его водитель погиб.

Ближе к вечеру российские силовики задержали человека, которого объявили подозреваемым в покушении. После допроса он сознался в подрыве машины Прилепина. При этом мужчина заявил, что действовал якобы по указанию спецслужб Украины.

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