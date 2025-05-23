Американский президент Дональд Трамп сообщил, что только что завершился большой обмен пленными между Россией и Украиной.
Комментируя крупнейший обмен военнопленными с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Трамп выразил надежду, что этот шаг может привести к чему-то большему.
"Только что завершился масштабный обмен пленными между РФ и Украиной. Он вступит в силу уже вскоре. Поздравляю обе стороны с этой договоренностью. Это может стать началом чего-то значительного?", - прокомментировал Трамп.
Примечательно, что из сообщения главы Белого дома не совсем понятно, идет ли речь о масштабном обмене в формате "1000 на 1000", который анонсировали несколько дней назад.
Украинские власти пока что никакой информации об этом обмене не предоставляли.
При этом, как сообщила РБК-Украина со ссылкой на источники, обмен пленными между Украиной и РФ еще не завершился. Процесс большого обмена продолжается. На какой именно стадии находится процесс обмена, СМИ не уточнило.
Обмен военнопленными с РФ
На днях стало известно, что Украина и РФ готовятся провести масштабный обмен военнопленными 1000 на 1000.
Украина и РФ договорились об обмене пленными после переговоров делегаций обеих стран 16 мая в Стамбуле. Обмен анонсировали на ближайшие дни.
Если этот обмен состоится, то он станет крупнейшим в истории войны России против Украины.
Буквально вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил детали подготовки к обмену "тысяча на тысячу". Он сказал, что российская сторона подала списки, кого хочет обменять на украинцев.