Он выразил надежду, что это может стать началом чего-то большего.

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что только что завершился большой обмен пленными между Россией и Украиной.

Комментируя крупнейший обмен военнопленными с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Трамп выразил надежду, что этот шаг может привести к чему-то большему.

"Только что завершился масштабный обмен пленными между РФ и Украиной. Он вступит в силу уже вскоре. Поздравляю обе стороны с этой договоренностью. Это может стать началом чего-то значительного?", - прокомментировал Трамп.

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Примечательно, что из сообщения главы Белого дома не совсем понятно, идет ли речь о масштабном обмене в формате "1000 на 1000", который анонсировали несколько дней назад.

Украинские власти пока что никакой информации об этом обмене не предоставляли.

При этом, как сообщила РБК-Украина со ссылкой на источники, обмен пленными между Украиной и РФ еще не завершился. Процесс большого обмена продолжается. На какой именно стадии находится процесс обмена, СМИ не уточнило.

Обмен военнопленными с РФ

На днях стало известно, что Украина и РФ готовятся провести масштабный обмен военнопленными 1000 на 1000.

Украина и РФ договорились об обмене пленными после переговоров делегаций обеих стран 16 мая в Стамбуле. Обмен анонсировали на ближайшие дни.

Если этот обмен состоится, то он станет крупнейшим в истории войны России против Украины.

Буквально вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил детали подготовки к обмену "тысяча на тысячу". Он сказал, что российская сторона подала списки, кого хочет обменять на украинцев.

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