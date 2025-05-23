Появились подробности о загадочном ИИ-устройстве от создателей ChatGPT и iPhone

Устройство будет напоминать iPod Shuffle и его можно будет носить на шее, как подвеску.

Издание The Wall Street Journal раскрыло подробности о будущем ИИ-устройстве, которое разрабатывает компания io, бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва. Ранее в этом месяце OpenAI купила ее за $6,5 млрд.

Таинственный гаджет не будет классическим смартфоном или умными очками. Устройство будет напоминать iPod Shuffle и его можно будет носить на шее, как подвеску. Экран при этом не планируется, но будут камеры и микрофоны для анализа происходящего вокруг.

Устройство можно будет подключать к смартфонам и ПК, чтобы расширить возможности. При этом глава OpenAI Сем Альтман уверен, что их девайс станет третьим в стандартной связке на столе "iPhone + MacBook".

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Создатель ChatGPT в целом очень уверен в успехе гаджета – он считает, что OpenAI сможет продать 100 миллион единиц нового устройства быстрее, чем кто-либо в истории. Кроме того, он надеется, что благодаря семейству устройств капитализация OpenAI взлетит до триллиона долларов.

Сейчас проект находится на ранней стадии, и в 2026 году компания покажет лишь прототип. Запуск серийного производства ожидается не ранее 2027 года. Устройство планируют собирать не в Китае – сейчас самый вероятный вариант это Вьетнам.

На фото – концепт устройства на основе слухов:

Слухи о сотрудничестве Джонатана Айва и Альтмана впервые появились еще в 2023 году. Тогда упоминалось, что они участвуют в создании некого гаджета, который может "перевернуть мир технологий", как это сделал iPhone в свое время.

И если об Альтмане в последнее время говорят очень много, то о Джонатане Айве могли позабыть. Во время работы в Apple он руководил командой дизайнеров, ответственной за iPod, iPhone, iPad и MacBook, поэтому можно ожидать что, что бы ни было в разработке, оно будет выглядеть стильно.

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