По меньшей мере полдюжины агентов работали с поддельными документами и тщательно продуманными историями прикрытия, пока ЦРУ не раскрыло схему.

Российская разведка на протяжении десятилетий использовала Бразилию в качестве "инкубатора" для своих элитных офицеров-шпионов, пишет The New York Tmes.

Согласно исследованию, российские агенты заменили свое прошлое новыми личностями, с бразильскими свидетельствами о рождении и долгое время сущестовали под прикрытием. Затем, годы спустя, их отправили по всему миру, чтобы вести шпионаж в пользу России, с безупречными историями прикрытия, которые позволяли им действовать в тени с полной безнаказанностью.

"По сути, русские превратили Бразилию в сборочный конвейер для глубоко законспирированных оперативников", — писала The New York Times.

Видео дня

Отмечается, что политически нейтральная Бразилия стала идеальной страной для создания "Шпионской фабрики". Однако вторжение России в Украину привело к тому, что этот проект был раскрыт ЦРУ.

В апреле 2022 года ЦРУ, изучая тех, кто проходил стажировку в Международном уголовном суде в Гааге, который расследовал российские военные преступления, наткнулось на молодого человека по имени Виктор Мюллер Феррейра. У него было множество документов, подтверждающих то, что он бразилец: паспорт; доказательства того, что он прошел военную службу в Бразилии, и даже получил степень на свое бразильское имя в Университете Джона Хопкинса в США. Но к тому времени ЦРУ уже знало, что настоящее имя Феррейры — Сергей Черкасов, и что он россиянин, работающий на военную разведку страны, пишет NYT.

Как впоследствии установила федеральная полициия Бразилии, у Черкасова было бразильское свидетельство о рождении, в котором он был назван сыном женщины, чья личность была подлинной. Однако когда полиция пошла поговорить с семьей женщины, они узнали, что у нее никогда не было ребенка.

Этот прорыв привел бразильские власти к делам других россиян, которые получили поддельные документы и удостоверения личности. Один из них, известный как Герхард Даниэль Кампос Виттих, жил в Рио-де-Жанейро, однако на самом деле был Артемом Шмыревым, высокопоставленным российским разведчиком. У Шмырева также была русская жена Ирина, шпионка, которая работала в Греции.

Шмырев сбежал из Бразилии в 2022 году, как раз когда бразильские власти начали приближаться к раскрытию схемы. Также по меньшей мере шесть других агентов с поддельными именами избежали ареста, включая женщину, назвавшуюся Марией Изабель Мореско Гарсией, которая заявила, что она модель. Считается, что все они вернулись в Россию.

Арестован был только Черкасов. Он остается в тюрьме в Бразилиа, осужденный за подделку документов. Российское правительство заявило, что он является разыскиваемым наркоторговцем, и потребовало его скорейшей экстрадиции. Бразильские власти отклонили запрос.

Российские шпионы - новости

Ранее Французская разведка обнародовала данные о масштабах шпионской деятельности РФ против Парижа. В отчете говорится о том, что российские шпионы пытаются проникнуть в научные учреждения Франции, которые работают над военными технологиями, включая лазерное оружие. Помимо этого разведка выяснила, что россияне неоднократно похищали технику французских инженеров во время их поездок за границу.

Также сообщалось, что Россия взломала тысячи камер наблюдения на западной границе Украины, чтобы отслеживать и препятствовать поступлению помощи от союзников.

Вас также могут заинтересовать новости: