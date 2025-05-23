Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, евро - 47,39 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 23 мая, вырос на 3 копейки и составляет 41,65 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 47,25 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 гривни, а евро - по курсу 46,25 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу остался на прежнем уровне и составляет 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 23 мая, также остался неизменным - 47,39 гривни.

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Курс валютв Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 23 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,50 грн/долл., то есть гривня ослабла на 6 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

По данным, опубликованным на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривня также ослабила позиции: официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 46,93 гривны за один евро, то есть украинская валюта потеряла 2 копейки.

На валютном рынке сейчас наблюдается относительная стабильность, и именно такой станет последняя неделя мая, ведь текущие курсовые изменения будут происходить уже в достаточно привычном коридоре 41,6-41,8 грн/долл. и 45,5-47 грн/евро, сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

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