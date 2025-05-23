Враг атаковал город в светлое время суток, есть пострадавшие.

Утром 23 мая российская оккупационная армия атаковала Одессу новыми дронами-камикадзе. Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, вероятно, РФ начала испытания очередной разработки, а Одесса стала своего рода испытательным полигоном.

"Сегодня утром на Одессу и область осуществлялся необычный налет дронов-камикадзе Shahed-136", — отметил обозреватель.

По его словам, российские оккупанты запустили около 8 дронов-камикадзе и, несмотря на то, что Одесса неоднократно была под более массированными атаками, у "налета", который был 23 мая, есть особенности.

Видео дня

"Во-первых, необычность налета заключалась в том, что он осуществлялся в дневное время суток. По Одессе удары с применением Shahed-136, как и в большинстве случаев осуществляются именно в ночное время, но никак не среди бела дня, когда визуальная фиксация цели намного проще и эффективнее сбитие", — подчеркнул аналитик.

Второй нюанс: применение дрона, который ранее не фиксировался силами ПВО. Как отмечает Коваленко, этот беспилотник по своей аэродинамической схеме похож на Shahed-136 – "летающее крыло" и визуально, напоминал барражирующий боеприпас "Ланцет". В то же время, по размерам он больше.

"С учетом имеющихся контуров, можно предположить, что это была увеличенная в размерах версия ББ "Скальпель" или "Ланцет-3". Хотя. Скорее, нечто, куда большее по размерам и мощнее", — отметил Коваленко.

Он подчеркивает, что применение же этих средств поражения в группе со стандартными Shahed-136 в светлое время суток, может свидетельствовать о том, что россияне приступили к испытаниям своего нового изделия, в максимально сложных условиях.

"Точное название ему мы пока не знаем, но, до Одессы и вглубь области он долетает. При этом имел возможность входа в наше воздушное пространство на высоте 200 метров. Похоже, Одесса и область, продолжают оставаться для РОВ полигоном в вопросах испытаний, как новых средств поражения, так и тактики их применений", - констатирует аналитик.

По данным начальник Одесской ОВА Олега Кипера, утром враг атаковал Одесский район ударными беспилотниками. Изначально он сообщил, что в пригороде Одессы поврежден частный дом, там пострадал мужчина, медики оказали ему всю необходимую помощь.

Через некоторое время стало известно об еще одном пострадавшем. В настоящее время соответствующие службы ликвидируют последствия вражеской атаки.

Как писал УНИАН, 18 мая армия РФ атаковала Одесскую область дронами. Под ударами были объекты гражданской инфраструктуры Белгород-Днестровского и Одесского районов. В результате вражеской атаки осколочные ранения, минно-взрывные травмы, перелом и термические ожоги получили двое мужчин и женщина. На момент атаки пострадавшие находились по месту жительства. Впоследствии 55-летняя женщина умерла в больнице Были повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобили.

Вас также могут заинтересовать новости: