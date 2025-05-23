Утром 23 мая российская оккупационная армия атаковала Одессу новыми дронами-камикадзе. Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, вероятно, РФ начала испытания очередной разработки, а Одесса стала своего рода испытательным полигоном.
"Сегодня утром на Одессу и область осуществлялся необычный налет дронов-камикадзе Shahed-136", — отметил обозреватель.
По его словам, российские оккупанты запустили около 8 дронов-камикадзе и, несмотря на то, что Одесса неоднократно была под более массированными атаками, у "налета", который был 23 мая, есть особенности.
"Во-первых, необычность налета заключалась в том, что он осуществлялся в дневное время суток. По Одессе удары с применением Shahed-136, как и в большинстве случаев осуществляются именно в ночное время, но никак не среди бела дня, когда визуальная фиксация цели намного проще и эффективнее сбитие", — подчеркнул аналитик.
Второй нюанс: применение дрона, который ранее не фиксировался силами ПВО. Как отмечает Коваленко, этот беспилотник по своей аэродинамической схеме похож на Shahed-136 – "летающее крыло" и визуально, напоминал барражирующий боеприпас "Ланцет". В то же время, по размерам он больше.
"С учетом имеющихся контуров, можно предположить, что это была увеличенная в размерах версия ББ "Скальпель" или "Ланцет-3". Хотя. Скорее, нечто, куда большее по размерам и мощнее", — отметил Коваленко.
Он подчеркивает, что применение же этих средств поражения в группе со стандартными Shahed-136 в светлое время суток, может свидетельствовать о том, что россияне приступили к испытаниям своего нового изделия, в максимально сложных условиях.
"Точное название ему мы пока не знаем, но, до Одессы и вглубь области он долетает. При этом имел возможность входа в наше воздушное пространство на высоте 200 метров. Похоже, Одесса и область, продолжают оставаться для РОВ полигоном в вопросах испытаний, как новых средств поражения, так и тактики их применений", - констатирует аналитик.
По данным начальник Одесской ОВА Олега Кипера, утром враг атаковал Одесский район ударными беспилотниками. Изначально он сообщил, что в пригороде Одессы поврежден частный дом, там пострадал мужчина, медики оказали ему всю необходимую помощь.
Через некоторое время стало известно об еще одном пострадавшем. В настоящее время соответствующие службы ликвидируют последствия вражеской атаки.
Удар по Одессе 18 мая
Как писал УНИАН, 18 мая армия РФ атаковала Одесскую область дронами. Под ударами были объекты гражданской инфраструктуры Белгород-Днестровского и Одесского районов. В результате вражеской атаки осколочные ранения, минно-взрывные травмы, перелом и термические ожоги получили двое мужчин и женщина. На момент атаки пострадавшие находились по месту жительства. Впоследствии 55-летняя женщина умерла в больнице Были повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобили.