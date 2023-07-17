Саму атаку российский диктатор назвал "бессмысленной с военной точки зрения и жестокой".

Президент Российской Федерации провел совещание после подрыва Крымского моста утром 17 июля. Диктатор пообещал "ответ" и заявил, что Минобороны РФ уже готовит соответствующие предложения.

Как сообщает пропагандистское издание "РИА Новости", во время совещания Путин попросил оказать всю помощь "пострадавшей при теракте девочке и ее родственникам" и взять этот вопрос на контроль. Он также заявил, что не сомневается, "что все обстоятельства ЧП на Крымском мосту будут установлены".

Кроме того, Путин подчеркнул, что что важно оказать поддержку людям, которые из-за перекрытия на Крымском мосту "оказались в трудном положении".

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"Нужно всесторонне оценить ущерб от теракта на Крымском мосту и максимально оперативно восстановить все", – отметил российский диктатор.

Уже после совещания он анонсировал "ответ" за подрыв моста. По его словам, "Минобороны готовит соответствующие предложения". Саму атаку российский диктатор назвал "бессмысленной с военной точки зрения и жестокой".

Подрыв Крымского моста

Утром 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы. Один из автомобильных пролетов обрушился, в результате чего движение транспорта было полностью остановлено. В РФ традиционно обвинили в атаке Украину. Атаковали мост якобы двумя надводными дронами.

Подрыв моста прокомментировали и в СБУ. Спикер ведомства Артем Дехтяренко заявил, что спецслужба с интересом наблюдает, как "один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки". Подробностями "бавовны" в СБУ обещают поделиться уже после победы в войне.

В свою очередь советник Офиса президента Михаил Подоляк считает, что мост могли подорвать сами же россияне. Они могли это сделать в том числе для того, чтобы перехватить тему терроризма или же обеспечить "живой щит" из гражданских оккупантов вдоль линии соприкосновения.

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