Одна из версий – применение надводного беспилотника.

Утром в понедельник, 17 июля 2023 года, на Крымском мосту прогремели взрывы. Он получил серьезные повреждения уже во второй раз – первый удар произошел 8 октября 2022 года.

Издание "BILD на русском" назвало три возможных сценария того, как удалось подорвать мост, который соединяет временно оккупированный Крым с материковой Россией. Одна из версий – применение надводного беспилотника.

"Российские власти заявили, что подрыв моста был осуществлен с помощью беспилотника — никаких других подробностей или доказательств не последовало. ВМС Украины уже проводили успешные атаки с использованием беспилотных водных аппаратов — такие катера могут нести большое количество взрывчатки. Судя по опубликованным фотографиям, на которых видны повреждения, взрыв произошёл под мостом. Однако для таких разрушений, вероятно, потребовалось бы значительное количество взрывчатки: возможно, использовался либо новый тип беспилотного катера, либо сразу несколько водных аппаратов", – говорится в сообщении.

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Второй сценарий – удар крылатыми ракетами. Журналисты отмечают, что в распоряжении украинских Сил обороны есть дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые предназначены для ударов по бункерам и мостам.

"В июне на севере аннексированного Крыма был атакован Чонгарский мост: предполагается, что украинские военные использовали как раз Storm Shadow. Однако Крымский мост находится на расстоянии около 250 километров от территории, которую контролирует Украина. Дальность полета крылатых ракет Storm Shadow не превышает 250 километров. В случае атаки с использованием Storm Shadow украинские истребители СУ-24 должны были бы пролететь над подконтрольной России территорией, что представляет большую опасность", – проанализировали авторы материала.

В качестве третьей версии подрыва моста называется использование заминированного автомобиля. Отмечается, что во время первой атаки на Крымский мост в октябре 2022 года, по всей видимости, использовался автомобиль с заложенной в него взрывчаткой.

"Впрочем, на опубликованных фотографиях видно, что ограждения моста целы: вероятнее всего, взрыв произошел возле одной из опор", – резюмировали журналисты.

Подрыв Крымского моста 17 июля

Рано утром в понедельник, 17 июля, на Крымском мосту прогремели взрывы. В результате – разрушено автомобильное полотно и повреждены опоры.

СМИ пишут, что атака была организована СБУ и ВМС Украины. Представитель СБУ Артем Дехтяренко отметил, что подробностями атаки обязательно поделятся с общественностью, но уже после победы.

В то же время советник Офиса президента Михаил Подоляк говорит, что мост могли подорвать сами же россияне.

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