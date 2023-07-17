Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил, что Крымский мост атаковали сами россияне, и назвал четыре цели, которые они при этом могли преследовать.
"Исходя из их нынешнего интеллектуального уровня и неумения предвидеть последствия - вполне себе сценарий", - написал он в Telegram.
По мнению Подоляка, подрывом Крымского моста россияне могли пытаться решить следующие задачи:
- перехватить тему терроризма;
- обеспечить "живой щит" из гражданских оккупантов вдоль линии соприкосновения по всей оккупированной территории;
- агрессивно воздействовать на социальную среду в самой России;
- сгенерировать скандальный повод, чтобы отвлечь внимание от "слабого царя" по фамилии Путин.
"Так или иначе, все это очень практично и очень типично для России - примитивные технологические задачи и примитивные технологические решения. И безразлично ведь, что это сильно бьет по репутации "российской армии" и российских спецслужб", - подытожил Подоляк.
Атака на Крымский мост 17 июля - реакция СБУ
Как писал УНИАН, детали по организации взрывов на Крымском мосту в СБУ пообещали раскрыть после победы.
Представитель СБУ Артем Дехтяренко, комментируя подрыв моста, отметил: "Учитывая многочисленные запросы СМИ относительно очередного инцидента на Крымском мосту, сообщаем, что все детали по организации "бавовны" Служба безопасности Украины обязательно раскроет после нашей победы".
Он подчеркнул, что украинская спецслужба с интересом наблюдает, как "один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки".