Подрывом Крымского моста россияне могли пытаться решить сразу несколько задач, считает Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил, что Крымский мост атаковали сами россияне, и назвал четыре цели, которые они при этом могли преследовать.

"Исходя из их нынешнего интеллектуального уровня и неумения предвидеть последствия - вполне себе сценарий", - написал он в Telegram.

По мнению Подоляка, подрывом Крымского моста россияне могли пытаться решить следующие задачи:

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перехватить тему терроризма;

обеспечить "живой щит" из гражданских оккупантов вдоль линии соприкосновения по всей оккупированной территории;

агрессивно воздействовать на социальную среду в самой России;

сгенерировать скандальный повод, чтобы отвлечь внимание от "слабого царя" по фамилии Путин.

"Так или иначе, все это очень практично и очень типично для России - примитивные технологические задачи и примитивные технологические решения. И безразлично ведь, что это сильно бьет по репутации "российской армии" и российских спецслужб", - подытожил Подоляк.

Атака на Крымский мост 17 июля - реакция СБУ

Как писал УНИАН, детали по организации взрывов на Крымском мосту в СБУ пообещали раскрыть после победы.

Представитель СБУ Артем Дехтяренко, комментируя подрыв моста, отметил: "Учитывая многочисленные запросы СМИ относительно очередного инцидента на Крымском мосту, сообщаем, что все детали по организации "бавовны" Служба безопасности Украины обязательно раскроет после нашей победы".

Он подчеркнул, что украинская спецслужба с интересом наблюдает, как "один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки".