В Белгородской области происходят боестолкновениями между московскими оккупационными войсками и российской вооруженной оппозицией.

В Белгородской области упал вертолет российской армии. Об этом сообщают российские паблики в Телеграм.

"Спецслужбы проверяют информацию о падении вертолета в Белгородской области. По предварительным данным он мог упасть вблизи населенного пункта Прохоровка. По данным источника предположительно речь идет о Ми-8", – пишет Baza.

Утверждается, что данная авария, скорей всего, никак не связана с событиями в районе Грайворона, где действуют российские партизаны. От Прохоровки до украинской границы около 100 километров.

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События в районе Грайворона

Утром 22 мая российские СМИ сообщили об атаке на приграничный Грайворон в Белгородской области. Как выяснилось позже, российско-украинскую границу перешли подразделения российской вооруженной оппозиции. Ответственность за атаку на себя взяли движения "РДК" и "Легион Свобода России".

Пока трудно судить о реальных масштабах столкновений между противоборствующими российскими отрядами, но в самом Белгороде происходящее на границе вызвало настоящую панику.

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