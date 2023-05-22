Российская "птичка" упала вблизи временно оккупированной Горловки.

Воины 24 ОМБр имени короля Даниила уничтожили ударный вертолет врага Ми-24.

Как сообщает пресс-служба бригады, "Крокодил" противника пытался осуществить огневое поражение поселка Нью Йорк, что в Донецкой области, но его "приземлили" точным выстрелом из ПЗРК "Игла".

Вражеский вертолет остановил стрелок-зенитчик ракетно-артиллерийского дивизиона бригады.

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"После попадания вражеский вертолет упал на территории подконтрольной врагу вблизи временно оккупированной Горловки. Слава воинам-зенитчикам Королевской бригады! А захватчикам - "желаем" здоровья и мирной Земли над головами!",- отметили в бригаде.

Потери РФ-актуальные данные

Утром в Генштабе Вооруженных сил Украины обнародовали новые потери российских оккупантов в войне с Украиной и подтвердили сбитие вражеского самолета. Уничтожено 203 880 оккупантов.

Кроме того, уничтожено 309 самолетов и 294 вертолета. Также приземлили 2830 беспилотников оперативно-тактического уровня.

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