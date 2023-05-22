Местные радиостанции "гремят" сообщениями о том, что вскоре город станет "свободным" и предупреждают об эвакуации.

Понедельник для российского города Белгорода начался с паники на фоне масштабной атаки БПЛА ("Шахедов") и уничтожения одного из приграничных с Украиной пунктов.

Соответствующие ролики массово снимают местные. В городе на радиостанциях звучат тревожные сообщения об эвакуации, россиян предупреждают о том, что вскоре Белгород "станет свободным".

"Белгород станет свободным. Повторяю, жители города Белгород, призываем вас немедленно эвакуироваться, оставаться в городе небезопасно. Белгород станет свободным", - говорится в записи.

Ответственность за утренние волнения взяли на себя российские партизаны. В социальной сети Легион "Свобода России" продублировал сообщение об эвакуации к гражданам РФ и указал: "В отличие от путинских зомби, мы не трогаем цивильных и не используем их в своих целях. Свобода уже близко!", - говорится в сообщении.

Также в сети появился ролик уничтожения приграничного пункта в Белгороде.

В 11:38 утра местный губернатор Вячеслав Гладков указал, что система ПВО в области работает с 9 утра. По его словам, обошлось беж жертв. Часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка. Также он сообщил о минометном обстреле села Козинка и селе Гора-Подол, где "загорелся склад сена".

Уже в 12:02 Гладков заявил, что на село Новая Таволжанка сброшено взрывное устройство и признал, что речь идет о БПЛА.

"Сам БПЛА упал в 100 метрах от жилых домов. Взрывотехники и оперативные службы работают на месте", - указал он.

При этом Гладков заявил россиянам, что "паники быть не должно" и оговорился об "массированной атаке" на Белгород. Гладков опроверг информацию о том, что в Гайворонской области вследствие атаки могут быть десятки жертв и раненных и даже записал для этого отдельный ролик-обращение.

"Это вранье, этого нет. Будет ухудшение, будет улучшение, мы сразу всю необходимую информацию предоставим", - указал он.

Белгородская область под атакой с вечера 21 мая

Напомним, что впервые о ЧП в селе Головчино (Гайворонский район) губернатор Богородской области Гладков "заикнулся" поздно вечером 21 мая. Он заявил об атаке на административное здание, по которому запустили квадракоптер.

Тогда он указал, что в результате атаки загорелась крыша, и что жертв нет. Уже утром 22 мая Гладков поспешил обвинить во всем ВСУ.

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