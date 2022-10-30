Военачальника только отстранили от управления войсками в Украине.

Русского генерала Александра Лапина не уволили с должности командующего Центрального военного округа. Впрочем, он больше не может руководить войсками в Украине.

Об этом сообщает международное расследовательское сообщество InformNapalm со ссылкой на реестры РФ.

В российских реестрах генерал Лапин все еще проходит как командующий Центрального военного округа РФ. С этой должности его, вероятно, пока снимать не собираются.

Видео дня

"То есть он был отстранен (временно или навсегда) от управления войсками именно в зоне боевых действий в Украине, а свою должность командующего ЦВО пока сохранил. Поэтому победа Кадырова над Лапиным пока формальна, и не исключаем матч реванш", - заявили в сообществе, намекая на конфликт генерала с Кадыровым.

Александр Лапин - судьба российского генерала, который "сдал" Лиман

Накануне в Сети появилась информации о якобы отставке командующего "Центральной" группировкой ВС РФ Александра Лапина.

После отступления из Лимана Кадыров публично желал военному "смыть кровь" убитых "ребят" на фронте. Главу Чечни в этом поддержал главарь ЧВК "Вагнера" Пригожин.

29 октября некоторые украинские СМИ распространили фейк о якобы гибели Лапина в Москве-реке.

Вас также могут заинтересовать новости: