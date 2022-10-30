Случаи публичной перетасовки командующих, скорее всего, свидетельствуют о намерениях Путина сделать их "козлами отпущения"

Нет подтверждений увольнения генерала Александра Лапина с должности командующего "центральной" группировкой оккупантов. Хотя такой вариант не исключен.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Минобороны России держит в секрете любые решения по дальнейшей судьбе своих командиров, отметившихся поражениями на поле боя.

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В то же время случаи публичной перетасовки командующих Западной и Восточной группировок, скорее всего, свидетельствуют о намерениях Путина сделать их "козлами отпущения" новых провалов на фронте.

В любом случае просочившаяся информация об увольнении Лапина свидетельствует о господствующем положении фракции "ястребов" во главе с Пригожиным. Эти "ястреби" наносят урон имиджу высшего военного командования России.

Александр Лапин - судьба российского генерала, "сдавшего" Лиман

Накануне в сети появилась информации о якобы отставке командующего "центральной" группировкой ВС РФ Александра Лапина.

После отступления из Лимана Кадыров публично желал военному "смыть кровь" убитых "ребят" на фронте. Главу Чечни в этом поддержал главарь ЧВК "Вагнера" Пригожин.

29 октября некоторых украинские СМИ распространили фейк о якобы гибели Лапина в Москве-реке.

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