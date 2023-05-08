Злоумышленник представился Максимом, предлагал ребенку жвачку, а потом пытался заманить в туалет.

Педофил развращал 8-летнего мальчика во время рейса Дубай-Москва. После приземления в Шереметьево мужчина пытался отвести ребенка в туалет.

Как сообщает канал "База", 8-летний мальчик летел из ОАЭ в Москву вместе с мамой. Прямо во время полета сидевший рядом мужчина начал предлагать ему жевательную резинку, а затем начал приставать. При этом мать не видела, что происходит с ребенком - у нее было другое место.

После посадки в Шереметьево пассажир снова нашел мальчика - в зоне выдачи багажа. Злоумышленник специально подождал, когда он отойдет от мамы, перехватил его и начал настойчиво звать в туалет. Однако мальчику удалось от него уйти и вернуться к маме.

Видео дня

О случившемся мальчик рассказал только на следующий день. Пассажир представился ему Максимом. Это был мужчина средних лет со светлыми волосами. Сейчас педофила ищут. Пока известно, что в самолете он сел не на свое место, и рядом с мальчиком должна была сидеть другая пассажирка.

Другие инциденты в самолете

Россияне часто устраивают странные ситуации в самолете. Недавно пьяные российские военные устроили драку на борту самолета Чита-Екатеринбург. На кадрах видно, что в драке участвовали трое военных РФ в уставной форме. Еще один пытался урегулировать конфликт вместе с бортпроводниками. За разборками оккупантов следили все пассажиры.

Перед этим пьяная россиянка превратила скучный многочасовой перелет из Бангкока в Москву в перформанс. Она зашла на борт вполне трезвой, но во время перелета начала пить виски, купленное заранее в дьюти-фри. Затем начался "концерт".

Вас также могут заинтересовать новости: