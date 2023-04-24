Девушка оскорбляла бортпроводников, плевалась и выкрикивала антивоенные лозунги.

Пьяная россиянка превратила скучный многочасовой перелет из Бангкока в Москву в перформанс. Как сообщает Телеграм-канал "База", она зашла на борт вполне трезвой, но во время перелета начала пить виски, купленное заранее у дьюти-фри.

Почти весь полет девушка выкрикивала антивоенные лозунги и кричала на бортпроводников. Также она успела поссориться с несколькими пассажирами и предложить им выйти разобраться после прилета.

В частности, девушка кричала, что она "из России", как и ее мать. А потом вспомнила и о войне, которую РФ развязала против Украины.

Видео дня

"Слава Украине! Героям Слава! Это не специальная военная операция, это нападение России на независимое государство", - кричала девушка на весь самолет.

Стюардам пришлось связать девушке руки и ноги, а по прилету – сдать в полицию.

Другие курьезы в самолете

Ранее пьяный мужчина помочился на попутчицу бизнес-класса рейса Air India. Через несколько недель после инцидента и после жалобы пострадавшей авиакомпания добилась возбуждения дела против дебошира и рекомендовала внести его в список лиц, которым запрещены полеты.

Перед этим пассажир самолета, летевший из Египета в Харьков, закурил на борту электронную сигарету. Это не понравилось одной из пассажирок, которая обматерила его за совершенный поступок.

А учительница из США провела почти пять часов в туалете самолета, который направлялся в Исландию. У женщины во время полета обнаружили COVID-19.

Вас также могут заинтересовать новости: