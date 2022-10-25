Патриарх Кирилл считает, что история России и благополучие россиян построены, в частности, на жертвах предыдущих поколений.

Патриарх РПЦ Кирилл заявил о необходимости изменить список основных ценностей в Стратегии нацбезопасности России и внести туда понятие "вера", "жертвенность" и "любовь к отчизне".

Об этом пишет российское издание РБК.

"В Стратегии национальной безопасности сделана попытка описать какую-то систему ценностей. Высшая ценность – это"жизнь"... А дальше у нас идут заимствования из западноевропейской философии: "достоинство", "права и свободы человека". Все это хорошо, никто сейчас не отрицает ни права, ни достоинство человека, но можно ли это сразу ставить после "жизни"? А что, до этих гуманистических идей не было никаких ценностей? А вера, а любовь к отечеству, а жертвенность, без которой вообще немыслима наша история?" – подчеркнул Кирилл.

Видео дня

По словам патриарха РПЦ, история РФ и благополучие россиян построены, в частности, на жертвах предыдущих поколений. Кроме того, он отметил, что эти ценности "не обусловливаются политическим контекстом", а такой перечень можно расширять и в дальнейшем.

Громкие заявления патриарха РПЦ

Патриарх РПЦ Кирилл время от времени делает громкие заявления по поводу войны России против Украины, оправдывая российскую агрессию. Так, недавно он заявил, что Россию "хотят стереть с лица Земли". Он подчеркнул, что сейчас Россия проходит тяжелый путь испытаний, когда враги "пытаются с ней покончить".

Кроме того, патриарх РПЦ прокомментировал и мобилизацию в России. По его словам, российские солдаты, которые "выполняют свой долг", а затем гибнут в боях с ВСУ, "приносят себя в жертву ради других".

Ранее Кирилл также призвал россиян и духовенство два дня "молиться за здоровье" диктатора Владимира Путина в честь его юбилея. Патриархия даже утвердила тексты для двух разных молитв.

Вас также могут заинтересовать новости: