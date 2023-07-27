Во время выступления на саммите Россия-Африка Патриарх Кирилл неправильно назвал отчество Путина, назвав его"Владимир Васильевич".
Видео с оговоркой активно распространили телеграм-каналы. Так, во время своей речи патриарх Кирилл обратился к Путину "Владимир Васильевич". Такое же отчество имел и печально известный тиран Иван Грозный, который известен своими кровавыми расправами и казнями, а также началом Опричнины, которая считается периодом массовых репрессий, произвола и ужасных преступлений.
Российский патриарх сразу исправился, но печальную реакцию диктатора России можно увидеть на видео.
Саммит Россия-Африка: последние новости
Встреча проходит 27-28 июля в российском Санкт-Петербурге. По данным СМИ, лидеры лишь 17 стран из 54 согласились посетить Россию, еще 10 - отправили свои делегации.
Сегодня в сети появилась фотография главаря российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина, которого Путин отправил в Беларусь, на саммите.